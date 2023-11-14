وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن اشتباكات عنيفة وقعت بين المتظاهرين وقوات الشرطة، مضيفة أن التظاهرات تتزامن مع توجه رئيس البلاد فرديناند ماركوس جونيور لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية لحضور منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي.

كما طالب المتظاهرون بمحاسبة الولايات المتحدة على دعم الحكومة الإسرائيلية والإبادة الجماعية التي تحدث للشعب الفلسطيني.