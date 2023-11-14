اليوم السابع
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تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة لصوص خطوط البترول بالصف للمحاكمة الجنائية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 11:00 م
تحقيقات × 24 ساعة.. إحالة لصوص خطوط البترول بالصف للمحاكمة الجنائية محكمة_أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها إحالة لصوص خطوط البترول بالصف للمحاكمة الجنائية.

لصوص البترول

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة خط بترول بمنطقة الصف للمحاكمة الجنائية.

نصاب الجيزة

قررت  النيابة العامة بالجيزة، إحالة عاطلا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب والاحتيال على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة  والاستيلاء على مبالغ مالية.

تاجر الكيف

وفيما أمرت جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كميات من مخدر الهيروين وترويجها على عملائه في المقطم.

نصاب مدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية.

تاجر عملة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، تجديد حبس مالك شركة وشخص أخر 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، واعترف المتهمان بالإتجار فى النقد الأجنبى وتغيير العملات الأجنبية بعملات محلية، حيث يتواصلا مع عملائهما عبر تطبيق "واتس اب" للتقابل معهما.







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