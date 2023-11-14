اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:24 م
انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم السيسى فى انتخابات الرئاسة
كتبت آية دعبس - تصوير خالد كامل

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انطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة.
 
وقال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة، إن الهدف من عقد النقابة لمؤتمرا عماليا حاشدا، هو دعم الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها، وذلك بحضور كافة أعضاء النقابة العامة ولجانها الفرعية بالمناطق والمحافظات إلى جانب حشد كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة.
 
وأوضح رئيس النقابة، أن الهدف من المؤتمر دعم الدولة المصرية وحشد العاملين للاستحقاق الدستوري القادم، في انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية لفترة رئاسية جديدة، وتوضيح الرؤى والمفاهيم حول ضرورة الحشد الكامل ، لرئيس حمل على عاتقه أمانة استرداد مصر من أيدي جماعة غاشمة ، كادت أن تجر البلاد إلى الهاوية، كذلك التنمية وإرساء قواعد الجمهورية الجديدة، وما شهدناه من تطوير في كافة قطاعات الدولة، قطاع النقل وقطاع الصحة وتطوير العشوائيات، والمدن الجديدة.
 
وأكد رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن كل تلك الأمور التى يجعل النقابة وأعضائها جميعا يلتفون خلف القيادة الحكيمة والرشيدة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا: وعلينا أن نقدم للعالم صورة تبرهن على التفاف الشعب حول الرئيس عبد الفتاح السيسي ولن نقبل غيره بديلا.
 
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مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

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حملة دعم المرشح عبد الفتاح السيسي 

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جانب من الحضور

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العاملون فى نقابة السكة الحديد

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جانب من الحضور

إنطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية
انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

إنطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم الرئيس السيسى
انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد
 
جانب من الحضور
جانب من الحضور

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

جانب من مؤتمر دعم الرئيس السيسى
جانب من مؤتمر دعم المرشح عبد الفتاح السيسى

حشد كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة
حشد كبير من العاملين بهيئة السكة الحديد 

فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق
فعاليات المؤتمر العمالى الحاشد للنقابة العامة لسكك حديد مصر 

مؤتمر دعم الدولة المصرية وحشد العاملين للاستحقاق الدستوري القادم
مؤتمر دعم الدولة المصرية

مؤتمر لدعم الرئيس السيسى
مؤتمر لدعم السيسى

نطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد لدعم الرئيس السيسى
انطلاق مؤتمر نقابة السكة الحديد 

 







نقابة السكة الحديد

الرئيس السيسي

الانتخابات الرئاسية

نقيب السكة الحديد



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