اليوم العالمى للسكرى.. 3 أعراض غير شائعة للمرض عند السيدات

كتبت مروة محمود الياس

مرض السكر أحد أهم الأمراض المزمنة والتي تكثر الإصابة بها خاصة لدى السيدات، ووفقا لتقرير نشره موقع lenmed فإن هناك أعراض غير شائعة تنبئ عن الإصابة بمرض السكر خاصة لدى السيدات.

ووفقا للتقرير، فإن مرض السكر عادة ما تكون أعراضه الشائعة عبارة عن رغبة دائمة من المريض في التبول، إضافة إلى تغير رائحة الفم لرائحة غير جيدة، مع العطش الشديد والرغبة في تناول المزيد من المياه، مع الوهن والتعب العام، ولكن هناك أعراض مرضية غير شائعة تصيب السيدات بشكل خاص، والتي من بينها عدوى مهبلية تسمى "الخميرة" والتي تنتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتتسبب في مشكلات عديدة أبرزها ظهور التهابات تناسلية شديدة، إضافة إلى إمكانية ارتباط مرض السكر عند السيدات بمتلازمة تكيس المبايض الشهيرة، وهذه المتلازمة بدورها تؤدى الى ارتفاع نسب السكر في الدم

وفى السياق ذاته، ذكر تقرير آخر نشر في موقع healthshots أن من أبرز الأعراض غير الشائعة أيضا التي قد تصيب المرأة المريضة بالسكر هو التقلب المزاجى، وعدم قدرتها على السيطرة على التوتر والعصبية، نظرا لاضطراب مستويات السكر في الدم، فيصعب حينها التحكم في الحالة المزاجية، مما يعد عرضا غير شائع ولكنه ينبئ عن الإصابة بمرض السكر، وإضافة لما سبق فإن القئ يمكن أن يعتبره البعض من أعراض بعض الحالات المصابة بالسكر، ولذا إذا كانت تشعر المرأة بهذه الأعراض أو إحداها عليها دوما الاطمئنان حالة السكر في الدم لديها