اليوم.. احتفالية كلية طب جامعة عين شمس باليوم العالمى لمرض السكرى

كتب ــ محمود راغب

تنظم كلية الطب جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء، فعاليات للتوعية بمرض السكرى، تبدأ بجولة المشي صباحاً ثم تستكمل الفعاليات بندوة توعوية في مدرج البنهاوي تناقش تسليط الضوء على التغذية الصحية وأهمية الرياضة لمرضى السكر.

وعلى هامش الاحتفالية سوف يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم، ضغط الدم، الدهون والوزن.

يأتى ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.