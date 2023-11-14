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اليوم.. احتفالية كلية طب جامعة عين شمس باليوم العالمى لمرض السكرى

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:00 ص
اليوم.. احتفالية كلية طب جامعة عين شمس باليوم العالمى لمرض السكرى جامعة عين شمس
كتب ــ محمود راغب

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تنظم كلية الطب جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء، فعاليات للتوعية بمرض السكرى، تبدأ بجولة المشي صباحاً ثم تستكمل الفعاليات بندوة توعوية في مدرج البنهاوي تناقش تسليط الضوء على التغذية الصحية وأهمية الرياضة لمرضى السكر.
 
وعلى هامش الاحتفالية سوف يتم إجراء فحوصات مجانية بأحدث الأجهزة لمستوى السكر العشوائي والتراكمي في الدم،  ضغط الدم، الدهون والوزن.
 
يأتى ذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسكرى الموافق 14 نوفمبر 2023، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي الصحى لمرضى السكر والكشف المبكر والتوعية بالمرض والوقاية من مضاعفاته.
 
كما يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
 
 
 






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