الموسيقى تساعد فى علاج الاكتئاب والخرف.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة ياسر

أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن العلاج بالموسيقى هو نوع من أنواع العلاجات الفعالة والحديثة، التي أثبتت قدرتها وفعاليتها في مساعدة الأشخاص على التعامل مع العديد من التحديات، بما في ذلك الحالات الطبية، ومخاوف الصحة العقلية، والإعاقات الإدراكية، وانخفاض نوعية الحياة.

وأكد التقرير المنشور عبر موقع "health" أنه يتم إجراء العلاج بالموسيقى من قبل متخصصين في الصحة العقلية، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأبحاث التي تشير إلى فعالية العلاج بالموسيقى، فاستخدامها يساهم في تعزيز الاسترخاء، وتساعد في التنظيم العاطفي، وتحفز التواصل اللفظي.

وأضاف أن الموسيقي لها قدرتها على استحضار الذكريات، فعلى سبيل المثال، يحتفظ العديد من الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر والذين يعانون من فقدان الذاكرة بذاكرة الموسيقى، حتى في المراحل الأكثر تقدمًا من المرض فعند سمعهم لموسيقي كانوا يسمعوها قديما فيبداء بالتذكر.

كيف يتم إستخدام العلاج بالموسيقى؟

ما يحدث أثناء جلسة العلاج بالموسيقى يختلف بشكل كبير، اعتمادًا على المعالج بالموسيقى، واحتياجات المريض، ولكن هناك بعض الأنشطة التي يتم القيام بها، ومنها:

-يتم إعطاء المريض أدوات للعزف.

-الاستماع أو الغناء مع معالج الموسيقى.

-تأليف الأغاني وكتابة الكلمات.

-إصدار أصوات.

-الاستماع إلى الموسيقى الحية أو المسجلة.

-استخدام الموسيقى الخاصة بالاسترخاء والتأمل.

-الاستماع إلى الموسيقى بجانب الصور الموجهة.

-الرقص وتحريك جسمك على أنغام الموسيقى.

-الرسم أو الكتابة ردا على الموسيقى.

أمراض تساعد في علاجها الموسيقي

الاكتئاب

وجدت دراسات كثيرة، أن العلاج بالموسيقى يعد فعالاً للأشخاص المصابين بالإكتئاب، حيث كشفت 9 دراسات عن أن العلاج بالموسيقى يمكن أن يوفر تقليل أعراض الاكتئاب ويساهم في العلاج، ويمكن أن يساعد أيضًا في تقليل القلق وتحسين الأداء اليومي بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب.

الخَرَف

كشفت العديد من الدراسات، أن العلاج بالموسيقى يساهم بشكل ملحوظ في تحسين الطلاقة اللفظية وتقليل أعراض القلق والاكتئاب بين الأشخاص المصابين بالخرف.

السرطان

كشفت 19 دراسة أن العلاج بالموسيقى يمكن أن يحسن جوانب مختلفة من الصحة العقلية للأشخاص المصابين بالسرطان، بما في ذلك نوعية الحياة بشكل عام، والاكتئاب، والقلق، والألم.

مرض شلل الرعاش

كشفت 58 دراسة أن العلاج بالموسيقى يمكن أن يكون له العديد من التأثيرات الإيجابية على الأشخاص المصابين بمرض باركنسون أو الشلل الرعاش، وتشمل الفوائد تحسين الحركة، وتحسين التواصل، وتحسين البلع والتنفس.