المشرف على القومى لذوى الإعاقة تبحث مع محافظ بنى سويف دعم ذوى الاحتياجات

كتب محمود راغب

التقت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال زيارتها لجامعة بني سويف وكلية علوم ذو الاحتياجات الخاصة، ضمن البرنامج التثقيفي للمجلس والذي يجوب كافة محافظات وجامعات مصر.

وخلال اللقاء أعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها بإعلان محافظة بني سويف، محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة، وثمنت الجهود المبذولة من المحافظة في هذا الشأن والتي منها تخصيص مكتب متابعة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة يخضع في الإشراف إلى مكتب المحافظ مباشرة، كذلك تشكيل لجنة للمرور على المديريات والمصالح والأجهزة الحكومية لمتابعة مدى تطبيق مواد القانون رقم 10 لسنة 2018 ، ومكتب للشكاوى خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة من شأنه عرض كافة الشكاوى التي ترد إليه على المحافظ مباشرة لوضع الحلول لحل هذه المشاكل، كذلك التعاون مع منظمات المجتمع المدني في توفير إحصاء خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والإشكاليات التي تواجههم، وتقديم دعم من منظمات المجتمع المدنى من شأنه توفير الأجهزة التعويضية وتجهيز العرائس من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع كلية علوم الإعاقة بجامعة بني سويف للوقوف على كل ماهو جديد فيما يخص مجال الإعاقة.

وقالت الدكتورة إيمان كريم،ان المجلس على استعداد تام لتقديم خبراته الفنية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المحافظة وتقديم التدريبات اللازمة لرفع كفاءة العاملين في أي قطاع يعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال اللقاء ناقشت المشرف العام على المجلس آليات التشبيك الممكنة بين المجلس والمحافظة على أكثر من مستوى عن طريق وحدة الإعاقة بالمحافظة وكافة الإدارات الفنية بالمجلس.