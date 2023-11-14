وأضافت الوزارة -في بيان- أن ما يزيد قليلًا على نصف هذا المبلغ كان ديونًا مقومة بالدولار تم جمعها في إصدارات في الأسواق الدولية.



يُذكر أن إسرائيل سجلت عجزًا في الميزانية نحو 6 مليارات دولار، في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرًا إلى 2.6 بالمئة.