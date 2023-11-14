وأوضح المسؤول الأممي ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ أنه بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وانقطاع إمدادات المياه والغذاء والوقود؛ قد أدى إلى انهيار الأنشطة الزراعية والغذائية، وتوقفت أنشطة مصايد الأسماك والثروة الحيوانية وإنتاج الفواكه والخضروات الطازجة في القطاع، الذي يعاني نحو 60 % منه من نقص الغذاء، فضلا عن نقص المصادر الرئيسية لفرص العمل وسبل العيش.

وأكد شو دونيو، التزام المنظمة الكامل مع شركائها في المجال الإنساني بتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للسكان في قطاع غزة والاحتياجات الإضافية الناشئة في الضفة الغربية لحماية واستعادة سبل العيش القائمة على الزراعة.

وقال إن منظمة الفاو تقوم بتعبئة الإمدادات الزراعية الحيوية لنقلها إلى غزة بمجرد إتاحة الوصول إليها، وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم المنظمة التقييمات المتعلقة بالقطاع الزراعي بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، كما تقوم بمراقبة تأثير الأعمال العدائية على الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها، مجددا التأكيد على التزام المنظمة الكامل بمواصلة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني وتوسيع نطاقها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للقيام بذلك في إطار ولاية المنظمة.