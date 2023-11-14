اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:53 م
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السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 996/997 مكيف القاهرة / أسوان

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 01:53 م
السكة الحديد: تعديل تركيب قطارى 996/997 مكيف القاهرة / أسوان القطار الإسبانى
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكك الحديدية، تعديل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان اعتبارا من يوم 17/11/2023  بعربات VIPوبنفس جدوله الحالى، وذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناء على تعليمات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
 
جدير بالذكر ان الهيئة تقوم بعمل إعادة تأهيل وتطوير لعربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة (الأسباني)  للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، حيث يتم تطوير 10 قطارات إسبانية، ويتم تنفيذ أعمال تطوير القطارات الإسبانية بورش كوم ابو راضي ببنى سويف.
 
ويتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز، وذلك بورش السكة الحديد بكوم أبو راضى في بنى سويف.
 
ويتم تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 10 قطارات اسباني، حيث يتكون كل قطار من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية )، حيث سيتم اعادة تشغيل أول قطار اسباني تم الإنتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل قبل عيد الفطر المبارك على أن يتوالى تأهيل باقي القطارات الاسبانى تباعا طبقا لخطة التشغيل، حسب ما أكده وزير النقل المهندس كامل الوزير.






القطار الاسباني

خط الصعيد

بني سويف

السكة الحديد

ورش كوم ابو راضي

تصنيع القطارات



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