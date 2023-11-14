السكة الحديد تربط الموانئ البحرية والجافة بالمناطق الصناعية.. انفوجراف

كتب سيد الخلفاوى

تمد وزارة النقل، عددا من خطوط السكة الحديد للربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بالموانئ البحرية والمصانع فى المناطق الصناعية، لتعظيم الإستفادة من فرص الاستثمار، بهدف زيادة الاستثمارات والتصدير وتعزيز حركة التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج وضمان فعالية حركة التجارة.

وفى النقاط التالية نوضح أهم مشاريع الربط الجارى تنفيذها.

انشاء وصلة خط سكة من السادات لكفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات بالمنوفية. انشاء وصلة في المناشي بـ 6 أكتوبر بطول 60 كيلو من خط القاهرة / اسكندرية للربط مع ميناء الاسكندرية والقباري. إنشاء وصلة سكة حديد لميناء جرجوب البحري تبلغ 40 كم لربطه بخط سكة حديد الإسكندرية/ مطروح/ السلوم. إنشاء وصلة 62 كم من الروبيكي إلى بلبيس لربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان. يتم ربط العاشر من رمضان والروبيكى مع خط سكك حديد القاهرة/ السويس. يجرى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان وبلبيس مع سكك حديد السويس لميناء السخنة وسكك حديد بلبيس/ الإسماعيلية/ بورسعيد لميناء بورسعيد.