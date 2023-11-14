الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل رئيس زيمبابوى بقصر الاتحادية الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 02:04 م الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب سمير حسنى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقصر الاتحادية رئيس زيمبابوي إمرسون منانجاجوا، الذى يقوم بزيارة إلى مصر حاليا. الرئيس السيسي رئيس زيمبابوي قصر الاتحادية السيسي اليوم السابع بلس مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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