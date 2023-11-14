الرئيس البرازيلى: تعامل إسرائيل مع النساء والأطفال فى غزة يشبه الإرهاب

وكالات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الثلاثاء، إن "موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال في غزة يشبه الإرهاب" في ردها على الفصائل الفلسطينية"، وفق ما نشرت "روسيا اليوم".

وأوضح لولا دا سيلفا، خلال برنامجه الأسبوعي "لقاء مع الرئيس"، إن "موقف إسرائيل تجاه النساء والأطفال يشبه الإرهاب.. لا يمكننا أن نقول أي شيء آخر".

وأضاف: "إذا علمت أن هناك أطفالا في مكان ما، حتى لو كان هناك وحش، فلا يمكنني قتل الأطفال لأنني أريد قتل الوحش".

وشدد الرئيس البرازيلي لهجته تجاه إسرائيل يوم الاثنين، بقوله إن ردها كان "خطيرا"، كما كرر تصريحاته لدى استقباله ليلا، 22 برازيليا و10 أفراد من عائلاتهم تم إجلاؤهم من غزة.