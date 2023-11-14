الخدمة السرية المكلفة بحماية حفيدة بايدن تطلق النار على 3 أشخاص بواشنطن

كتبت ريم عبد الحميد

أطلق عملاء الخدمة السرية الأمريكيين المكلفين بحماية حفيدة الرئيس جو بايدن، النار على ثلاثة أشخاص حاولوا اقتحام سيارة تابعة للوكالة فى العاصمة واشنطن، بحسب ما ذكر أحد مسئولي إنفاذ القانون لوكالة أسوشيتدبرس.

وأشارت الوكالة إلى أن الوكلاء المكلفين بحماية ناعومى بايدن، كانوا بصحبتها فى ضاحية جورج تاون فى وقت متأخر مساء الأحد عندما شاهدوا ثلاثة أشخاص يقتحمون نافذة سيارة دفع رباعى كانت متوقفة ولا أحد بداخلها، ورفض المسئول الكشف عن تفاصيل التحقيق فى الأمر.

وذكرت الوكالة، أن أحد العملاء فتح النار، لكن لم يصب أحد بالطلقات النارية، بحسب ما ذكرت الخدمة السرية فى بيان. وشوهد ثلاثة أشخاص يهربون فى سيارة حمراء، ووضعت الخدمة السرية نشرة إقليمية فى شرطة العاصمة للبحث عنها.

وقالت شرطة العاصمة، إنها تجرى تحقيقا فى إطلاق النار، مثلما تحقق فى كل حوادث إطلاق النار من قبل الشرطة فى واشنطن. وقالت الوكالة إن الحقائق والأدلة فى هذه القضية سيتم مراجعتها بشكل مستقل من قبل مكتب المدعى الأمريكي".

وقالت أسوشيتدبرس، إن واشنطن تشهد ارتفاعا كبيرا فى عدد حوادث اختطاف السيارات وسرقتها هذا العام. وسجلت الشرطة أكثر من 750 حادث سرقة سيارة هذا العام، وأكثر من 6 آلاف بلاغ لعربات مسروقة فى العاصمة. وتمت سرقة سيارة نائب الكونجس عن ولاية تكساس هنرى سيولار قرب مبنى الكابيتول الشهر الماضى من قبل ثلاثة مسلحين سرقوا سيارته دون أن يلحقوا به أذى جسدى.