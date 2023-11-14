اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 10:13 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل وإصابة 6 من عناصره شمال غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:11 ص
الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل وإصابة 6 من عناصره شمال غزة قصف غزة
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 6 جنود إضافيين خلال الحرب فى شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان: "قُتل جنديان من الجيش في معارك قطاع غزة، وهما رقيب 21 عاما، ورقيب أول 27 عاما".

وأضاف البيان: "كما أصيب جندي احتياطي من وحدة 5828 وجندي آخر من لواء 605 بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب أمس جنديان من وحدة 299 في الجيش الإسرائيلي، التابعة للفرقة 300، بجروح خطيرة نتيجة لاستهدافهما بصاروخ قرب منطقة مزروعة على الحدود اللبنانية".

 

 







الجيش الاسرائيلى

اسرائيل

شمال غزه

شمال قطاع غزه

غزه

قصف غزه

العدوان على غزه

العدوان الاسرائيلى على غزه

إسرائيل

7 اكتوبر

طوفان الأقصى

قطاع غزّة

قطاع غزه

قطاع غزة

الحرب على غزه

مجمع الشفاء الطبي

مستشفى القدس

الضفه الغربيه

القدس



الموضوعات المتعلقة

نتنياهو يلمح لاتفاق "محتمل" مع الفصائل لإطلاق سراح الأسرى من غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:00 ص

الإسرائيليون يثورون ضد نتنياهو بسبب الرهائن.. تزايد الضغوط على دولة الاحتلال للتركيز على تحريرهم.. ذوو الأسرى يشكون "انهيار الدعم الواسع" مع استمرار المجازر فى غزة.. وبنيامين يلمح لاتفاق محتمل

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 06:00 ص

دماء شهداء غزة وصمة عار على جبين إسرائيل فى كاريكاتير اليوم السابع

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:00 ص

المبانى المدنية مركز للعمليات الإسرائيلية فى غزة.. تحذيرات من تحول محيط مستشفى الشفاء لمنطقة موبوءة.. مسئول: قوات الاحتلال تستهدف المدنيين بالطائرات.. وواشنطن بوست: قصف المستشفيات رمز لانعدام الإنسانية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:00 ص

السفير نبيل فهمى لتليفزيون اليوم السابع: لا أتوقع حدوث وقف كامل للحرب فى غزة.. وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل تتجاوز كل القوانين الدولية.. وماحدش يزايد على مصر وموقفها الداعى للسلام الشامل والدائم.. فيديو

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:00 ص

القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوى فى نيريم ونير عوز بغلاف غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 09:09 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة