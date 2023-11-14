الجيش الإسرائيلى يعلن مقتل وإصابة 6 من عناصره شمال غزة

وكالات الأنباء

أعلن الجيش الإسرائيلى، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة 6 جنود إضافيين خلال الحرب فى شمال قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلى فى بيان: "قُتل جنديان من الجيش في معارك قطاع غزة، وهما رقيب 21 عاما، ورقيب أول 27 عاما".

وأضاف البيان: "كما أصيب جندي احتياطي من وحدة 5828 وجندي آخر من لواء 605 بجروح خطيرة في المعارك في شمال قطاع غزة".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب أمس جنديان من وحدة 299 في الجيش الإسرائيلي، التابعة للفرقة 300، بجروح خطيرة نتيجة لاستهدافهما بصاروخ قرب منطقة مزروعة على الحدود اللبنانية".