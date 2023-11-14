

وأشار المستشار جمال رشدي -خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى- إلى أن هناك أحكامًا صادرة من المحكمة الجنائية الدولية على دول ليست منضمة لها، وتمثل أحكام الجنائية الدولية ضغطا كبيرا، وهناك شواهد سابقة.



وأضاف أن الضمير الإنساني يأبى بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن الجامعة العربية ترصد مواقف الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل وترد عليها.



واعتبر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يعد جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الجامعة أدانت قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وستتم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه في قطاع غزة، لأن الاحتلال يخالف القانون الدولي والإنساني.



وتابع المستشار جمال رشدي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بمعايير قوانين الحرب، ويستهدف المستشفيات والمساجد والمدارس بحجة تحقيق أهداف عسكرية.