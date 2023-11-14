التحالف الوطنى: المتطوعون يلعبون دورا كبيرا فى تجهيز شاحنات المساعدات لغزة

كتب الأمير نصرى

قال هاني عبدالفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يقدم ملحمة كبيرة لتوصيل المساعدات لقطاع غزة، مشددًا على أن عدد متطوعي التحالف في زيادة كبيرة جدا منذ مبادرة "كتف في كتف".

وأضاف، في مداخلة هاتفية، عبر قناة إكسترا نيوز: «المتطوعون يقدمون عملا رائعا سواء في التعبئة أو نقل المساعدات كما أنهم متواجدون عند المعبر وهم متحمسون ولا يريدون العودة إلا بعد دخول المساعدات إلى قطاع غزة».

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: «لا يرافق المتطوعين المساعدات بعد عبورها إلى الجانب الآخر من قطاع غزة لأن هذا ممنوع، لكننا نتأكد عبر الاتصالات أن المساعدات تصلهم، وكل الشاحنات التي خرجت من التحالف الوطني سواء أول مرحلة بواقع 108 شاحنات دخلوا قطاع غزة، وفي الأسبوع الماضي فإننا بدأنا في إرسال 50 شاحنة كل يوم من أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء، بواقع 200 شاحنة أسبوعيا».