وقال محمد عبد الله لولي وزير التحول الرقمي الموريتاني -في عرضه لمشروع القانون أمام النواب- إن اتحاد الدول الأفريقية للاتصالات قد تأسس سنة 1977 بصفته هيئة من منظمة الوحدة الإفريقية -المسماة اليوم بـ"الاتحاد الأفريقي"- والمتخصصة في مجال الاتصالات.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي للاتصالات يضم حاليًا 49 دولة عضوًا، من بينها موريتانيا.