الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

كتب أحمد عبد الرحمن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وأعرب جوتيريش عن انزعاجه الشديد لفقدان أرواح بمستشفيات غزة.