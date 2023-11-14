الرئيسية أخبار عاجلة الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 07:33 م جوتيريش كتب أحمد عبد الرحمن مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف فورى لإطلاق النار في غزة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها. وأعرب جوتيريش عن انزعاجه الشديد لفقدان أرواح بمستشفيات غزة. جوتيريش وقف اطلاق النار غزة أخبار غزة مستشفيات غزة اليوم السابع بلس دعم فلسطين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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