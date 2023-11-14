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الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار رعدية

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 12:54 م
الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار رعدية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا. 
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى. 
 
ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار  متوسطة تكون رعدية أحيانا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء :
القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 22.
 
 
 






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