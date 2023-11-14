استطلاع صادم.. الأمريكيون أكثر تعاطفا مع الإسرائيليين من الفلسطينيين

كتبت ريم عبد الحميد

وجد استطلاع جديد أجراه معهد جالوب أن عددا أكبر من الأمريكيين يتعاطفون مع الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة إن الاستطلاع الذى أجرى على أكثر من 12 ألف أمريكى يومى 8 و9 نوفمبر الجارى وجد أن الأمريكيين قد قدموا آراء مختلطة حول الكيفية التى تعامل بها الرئيس جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على غزة.

ووجد الاستطلاع أن مزيد من الأمريكيين يتعاطفون مع الإسرائيليين بنسبة 37%، مقارنة بالتعاطف مع الفلسطينيين بنسبة 15%. بينما قال 27% آخرون أنهم يتعاطفون مع كلا الجانبين بنفس القدر.

وكان الشباب والديمقراطيون الأكثر ميلا للتعاطف مع الفلسطينيين. ومن بين هؤلاء المتعاطفين بقوة مع الفلسطينيين، قال 60% إنهم يعارضون بشدة أو إلى حد ما تعامل بايدن مع الحرب.

وعلى الجانب الآخر، كان الجمهوريون أكثر تعاطفا على الأرجح مع الإسرائيليين. وكان الأمريكيون الأكثر تعاطفا مع إسرائيل أكثر تأييدا لتعامل بايدن مع الصراع، حيث قال 47% أنهم يوافقون على ما قام به الرئيس.

ومن بين الفئات العمرية التي شملها الاستطلاع، قالت نسبة أعلى ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما أنهم يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب. بينما قال 45% من تلك الفئة العمرية أنهم يوافقون على تعامل بايدن مع الحرب مقارنة بنسبة 39% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 40 عاما، و35% لمن تتراوح أعمارهم بين 45 و64 عاما، و44% لمن هم فى عمر الـ 65 عاما وأكبر.

وكان الشباب أكثر ميلا للتعاطف مع الفلسطينيين مقارنة بكبار السن، بغض النظر عن الانتماء السياسى. وقال 24% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، إن تعاطفهم كان أكثر مع الفلسطينيين، مقارنة بنسبة 10% فقط بين من تتراوح أعمارهم بين 45 و 64 عاما.