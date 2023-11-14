استشهاد ضابط شرطة ومقتل 6 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط

كتب محمود عبد الراضي - هيثم البدرى

لقي 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط حتفهم، بينما استشهد ضابط شرطة وأصيب معاون أمن عقب تبادل إطلاق النيران بين العناصر وقوات الشرطة.

وقالت الداخلية في بيان لها : أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى ( الأمن العام – الأمن المركزى) تم مداهمة البؤرة الإجرامية بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط ، وتبادل إطلاق النيران مع عناصرها .. حيث أسفر التعامل عن مصرع العناصر الإجرامية ، وإستشهاد (نقيب/طارق جميل محروس وإصابة معاون شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزى") .. وعُثر بحوزة المتهمين على (2 قنبلة يدوية - 2رشاش جرينوف - بندقية قناصة - رشاش - 12 بندقية آلية - 6بنادق خرطوش - 4 طبنجات - 2 فرد محلى - 52 خزينة مختلفة الأنواع - 11 شريط رشاش جرينوف – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - 12 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الأفيون – 300 كيلو جرام من مخدر البانجو - 61 ألف قرص مخدر - مبالغ مالية) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.