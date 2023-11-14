جاء ذلك خلال مباحثات أجرتها وزيرة الدولة للشئون الأوروبية والدستورية في النمسا كارولين إيدشتادلر، الثلاثاء مع نظيرها المجري يانوس بوكا الذي يزور فيينا حاليا.



وقالت الوزيرة النمساوية إن المباحثات مع نظيرها المجري تطرقت الى العمل المشترك والتعاون بين البلدين في ملف توسيع الاتحاد الأوروبي من خلال التركيز على ضم دول غرب البلقان وتعزيز القدرة التنافسية ومكافحة الهجرة غير الشرعية .



يشار الى انه تم تمديد القيود الحدودية بين النمسا والمجر وزيادة التنسيق الشرطي والامني لمنع عصابات تهريب البشر من ممارسة نشاطها ومكافحة التدفق الكثيف للمهاجرين غير الشرعيين عبر ولاية بورجنلاند على الحدود بين البلدين.