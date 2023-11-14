اتحاد العمال يوقع بروتوكول لإدارة وتطوير خدمات الجامعة العمالية

كتبت آية دعبس

وقع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، عقدا بنظام (B.O.T) مع شركة، وذلك للانتفاع وإدارة وتشغيل وتطوير كيان وانشطة وخدمات، ومنشأت والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

جاء ذلك بحضور المجلس التنفيذى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأكد محمد جبران على أهمية هذا البروتوكول، موضحا إن توقيع هذا العقد جاء للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال، والتى تهدف لتحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها.

واضاف جبران، أنه سيتم استغلال جميع الأصول التابعة للاتحاد لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.

كما يدرس طلابها كيفية تطبيق وتطوير شهادات الجودة العالمية مثل أيزو 9001 وأيزو 14001، وذلك لطلبة تكنولو جيا الإنتاج (بكالوريوس رقابة جودة) حيث تأسست الجامعة عام 1985 و لها 11 فرعا بعدة محافظات .