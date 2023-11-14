إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بالنصب على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة

أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالنصب والاحتيال على طلاب الجامعات والمعاهد الخاصة والاستيلاء على مبالغ مالية.

وقررت النيابة العامه، في وقت سابق حبس المتهم وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهم في تحقيقات النيابة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحاله صفة أحد العاملين بالمعاهد والكليات والجامعات الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهام ضحاياه بإمكانية تحصيل جزء من مصاريف تلك الجامعات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى، وأضاف المتهم أنه تمكن من النصب على العديد من الضحايا وقد بلغت الوقائع المرتكبة عدد (11) واقعة.