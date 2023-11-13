52 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنازل فى غزة

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استشهد ستة من الفلسطينيين وجرح آخرون، بينهم أطفال ونساء مساء اليوم /الاثنين/، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.



وكانت مصادر طبية في القطاع قد أفادت في وقت سابق اليوم باستشهاد 46 مواطنًا جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منازل في محافظة "خان يونس" جنوب قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.



ومن جهتها، ناشدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان اليوم، المجتمع الدولي والشركاء في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تأمين الوصول الآمن لطواقم الإسعاف إلى الجرحى والشهداء في قطاع غزة، وتحديدًا في مُحافظتي غزة وشمال غزة، مشيرة إلى أنها تلقت مئات الاتصالات من مواطنين محاصرين في مدينة غزة يناشدون طواقم الإسعاف لنقل الجرحى والشهداء والمساعدة في إخلاء العائلات العالقة في منازلها تحت وقع القصف المتواصل، ودون أن تتوفر لديها أدنى مقومات الحياة من طعام وماء.



وقالت "كانت الكثير من الاتصالات قد أبلغت طواقمنا عن وجود أعداد كبيرة من العالقين تحت الأنقاض، وعشرات الجرحى الذين هم بحاجة إلى رعاية صحية طارئة، فيما لم تتمكن أي من فرق الدفاع المدني أو مركبات الإسعاف من الوصول إليهم، حيث تواصل قوات الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الاقتراب وتستهدف كل من يحاول التحرك، ما أدى لوجود عدد كبير من الجثامين الملقاة على الطريق، ولم تتمكن أي من الطواقم من انتشالها".



وأضافت: أن "الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشكل عام، وشماله بشكل خاص، تدهورت بشكل مأساوي وبات المدنيون شبه محرومين من خدمات الرعاية الصحية الطارئة بسبب عجز مركبات الإسعاف عن الوصول إلى المصابين، بالإضافة الى حرمان المواطنين من خدمات الرعاية الصحية في المستشفيات التي باتت محاصرة أو خرجت عن الخدمة".