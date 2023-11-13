وفد من الشركة المتحدة يزور مستشفى العريش لدعم الأشقاء الفلسطينيين المصابين.. إنفوجراف

زار وفد إعلامى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة أشرف سالمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، مستشفى العريش العام، حيث تفقد الوفد المستشفى وزار المصابين الفلسطينيين للاطمئنان عليهم، وحرصوا على التحدث معهم.



وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يزور مستشفى العريش وفد من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يزور مستشفى العريش



أعضاء وفد المتحدة خلال زيارة مستشفى العريش أعضاء وفد المتحدة خلال زيارة مستشفى العريش





وضم وفد الإعلاميين ، محمد السعدى، تامر مرسى، وألبيرت شفيق، وإيمان أبو الخير، ودينا عبد الفتاح، وائل عبد العزيز، ولميس الحديدي، ويوسف الحسيني، وسارة طه، وجاسمين عبد الجليل، وأميمة عبد المجيد، وعبد الفتاح مصطفي، وأحمد الدريني، ومحمد شردي، ولبني عسل، جابر القرموطي، وعمرو شبانة، وعلا الشافعي، ودعاء جاد الحق، وأحمد زيد، وتامر حنفي، ومحمد عبد الرحمن، ولما جبريل، وندا رضا، وداليا عبد الرحيم على، وشافكي المنيري، ومصطفي عمار، وأية إبراهيم.

بالإضافة إلي مشاركة، داما الكردي، ورعد الدوري، وأمل خالد مضهج، ومحمود التوني، وأحمد الطاهري، وخلود زهران، وريهام السهلي، وخالد مرسي، وإبراهيم جاد، وبشير حسن، ومحمد عبد الباقى، ونانسي نور الدين، ورغدة منير، ويسري أبو المعاطي، وإيمان الحصري، وإسلام عبد الحكيم، وبثينة مصباح، وعزيز أحمد، ومحمد حنفي.