وفد من الإعلاميين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يصل إلى مطار العريش

كتب سمير حسنى

وصل منذ قليل، وفد من إعلامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مطار العريش.

ومن بين الحضور محمد السعدى، تامر مرسى، البيرت شفيق، يوسف الحسيني، لميس الحديدي، محمد شردي، ريهام السهلي، علا الشافعى، أحمد الطاهرى، سارة حازم، جاسمين طه زكى.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قافلة إغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينين فى قطاع غزة، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للشركة من خلال المشاركة في الخدمات المجتمعية على جميع الأصعدة.

وضمت قافلة الشركة المتحدة المتجهه لميناء رفح البرى، 6 شاحنات محملة بـ 150 طن موادة غذائية ومياه لدعم الأشقاء الفلسطينيين، فى ظل الاحتياج الملح للمياه والمواعد الغذائية بقطاع غزة فى هذه الفترة.