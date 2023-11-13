وقال وزير الاتصالات الفلسطيني - فى مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - "إن ما تبقى من عناصر شبكات الاتصالات تغطي الآن من 30 إلى 35% من المشتركين، ومن اليوم ستفقد الشبكة عناصر أساسية نتيجة نفاد الوقود وغياب الكهرباء وكل السبل لاستمرار عمل تلك المحطات".. موضحا أنه عند نفاد الوقود بشكل كامل ستتوقف مولدات الكهرباء، ثم يتوقف العمل بشكل كامل عن الشبكات.

وأضاف أنه تم الإعلان عن الأمر حتى يكون جميع المواطنين والمؤسسات الإغاثية على علم بما سيحدث، مؤكدا أن وسائل الإغاثة ستتأثر بذلك خاصة وأن الوضع في جميع أنحاء غزة صعب للغاية خاصة في المستشفيات.