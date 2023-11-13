وزير الزراعة يتوجه إلى الصين للمشاركة بالمنتدى الثانى للتعاون الصينى الأفريقى

كتبت ــ أسماء نصار

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، القاهرة متوجها إلى العاصمة الصينية بكين، وذلك للمشاركة في المنتدى الثانى للتعاون الصينى الأفريقى فى الزراعة والذي يعقد خلال الفترة من 13-16 نوفمبر .

وتأتى مشاركة القصير في المنتدى بناء على دعوة تلقاها من الدكتور تانج رينجيان وزير الزراعة والشئون الريفية الصيني، لمناقشة عدد من الموضوعات بحضور خبراء الزراعة حول التكامل فى مجالات البحوث الزراعية والاستثمار والتجارة.

وعلى هامش المنتدى سوف يقوم القصير بعقد لقاءات ومباحثات ثنائية مع وزراء الزراعة والمسئولين المشاركين في المنتدى.

يرافق وزير الزراعة خلال زيارته للصين الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.