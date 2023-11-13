وزارة النقل تنهى تطوير حاجز الأمواج الشرقى بميناء دمياط.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

انتهت وزارة النقل من تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي لميناء دمياط، حيث تم إضافة امتداد للحاجز بطول 1420م، بهدف خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي وتقليل معدلات الإطماء، حيث نشرت وزارة النقل، فيديو يوضح ما تم تنفيذه بمشروع حاجز الأمواج الشرقى بميناء دمياط، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

ويعتبر حاجز الأمواج الشرقي الجديد أهم عمل هندسى لميناء دمياط ، ويهدف لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط، وطول الحاجز 1420 متر، وأقصى عمق عند راس الحاجز يصل الي 12 متر، وتكلفة الحاجز تصل لـ 500 مليون جنيه .

كما تنفذ وزارة النقل مشروع حاجز الأمواج الغربى بميناء دمياط ضمن خطة الحكومة المصرية ممثله في وزارة النقل لتطوير كل الموانئ البحرية لجعل مصر مركز عالمياً للتجارة واللوجيستيات، ويتم إنشاء حاجز الأمواج الغربي بميناء دمياط بإجمالي أطوال 5.4 كم، ويهدف المشروع لتأهيل الميناء ليصبح من الموانئ المحورية الهامة لحركة تجارة الترانزيت على البحر المتوسط.

وكانت وزارة النقل، أعلنت أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطة " تحيا مصر 1 " بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات ( يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات )، كما تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من( ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة ) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ).