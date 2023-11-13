وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى قطاع التعليم بشمال سيناء

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة شمال سيناء نظمت ندوة توعوية فى مجال السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 66 من طالب وطالبة وإداري من مدرسة الشهيدة نهال محمد العقيد الصناعية بنات المدمجة، استكمالاً لما بداته المديرية من سلسلة الندوات في قطاع التعليم، حيث تناولت أهداف وتشريعات السلامة والصحة المهنية، وكيفية تأمين بيئة العمل فى قطاع التعليم حيث الكثافة الطلابية للحفاظ على سلامة الطلاب والمترددين والعمال، وخطط الاخلاء في حالات الطوارئ بالمدارس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية وأهمية ذلك فى توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على العاملين والممتلكات والمترددين على المنشآت في مختلف القطاعات من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضح محمد سالم عبد المالك مدير مديرية العمل بشمال سيناء، استمرار المديرية فى التوعية والتثقيف حول نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الثروة البشرية وعلي المشروعات القائمة من أي مخاطر لزيادة الإنتاج والدخل القومي، وذلك فى مختلف مواقع العمل، وحاضر فى الندوة الكيميائي عبد المنعم محمود من إدارة السلامة والصحة المهنية، والذى قام باستعراض وشرح موضوعات لتأمين بيئة العمل تخص سلامة الطلاب وتوعية جميع الحاضرين من الطلبة وبعض الإداريين بالمعهد بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتقييم المخاطر وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها ومواجهة الأزمات والكوارث، وتحت إشراف مدير المديرية، وبحضور نعيمة ابراهيم مديرة المدرسة.

كما أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالفرافرة والخارجة ندوتين للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الفرافرة للتعليم الأساسي بمدينة الفرافرة،ومدرسة الخارجة الثانوية العامه بنين بمدينة الخارجة ،وبحضور عدد من الطلبة والعاملين تحت عنوان "سلامتك تهمنا" استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

واوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد فى تقريره للوزارة ،انه في ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل تحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل أمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوي البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلبة بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل،وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ .