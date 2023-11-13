اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:43 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم توضح أحقية تقدم طلاب مقيمين بمصر لأداء امتحانات المصريين بالخارج

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 05:00 ص
وزارة التعليم توضح أحقية تقدم طلاب مقيمين بمصر لأداء امتحانات المصريين بالخارج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين ومحمد جاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يحق لأي طالب داخل جمهورية مصر العربية أداء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج" أبنائنا في الخارج"،  وعلى ولى الأمر تحمل المسئولية القانونية كاملة فى حالة مخالفة ذلك.
 
وأوضحت الوزارة، أن  الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر ويرغبون في التقدم لامتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام أبناؤنا في الخارج، يتعين عليهم تقديم المستندات الآتية :
 
-  أصل بيان نتيجة الفصل الدراسي الأول معتمد من إدارة شئون الطلاب بالإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بالاضافة الى بيان نجاح للعام السابق.
 
- أصل شهادة ميلاد الطالب (رقم قومي).
 
-  يلحق الطلاب المصريون العائدون من الخارج المقيدون على نظام أبنائنا في الخارج في مرحلة التعليم الأساسي كطلاب ملزمين على مدارس التعليم الأساسي في محافظتهم وقيدهم كطلاب منتظمين بمدارس جمهورية مصر العربية حيث إن مرحلة التعليم الأساسي في مرحلة إلزامية بالنسبة للآباء أو أولياء الأمور وللدولة وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.
 
 
وبالنسبة لامتحان تحديد المستوى، أوضحت الوزارة أنه يُجرى امتحان تحديد مستوى للطلاب المصريين العائدين من الخارج المقيدين على نظام أبنائنا في الخارج والحاصلين على شهادة الصف الثالث الاعدادى (اجتاز) في ذات العام والراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي المختلفة ومدارس المتفوقين الثانوية ويتم قيدهم كطلاب منتظمين، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم.
 
 






وزارة التربية والتعليم

التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج

التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024

التقدم لامتحانات أبناءنا فى الخارج 2024

فئات الطلاب المسموح لها بدخول امتحان أبناؤنا فى الخارج 2024

اخبار مصر

حالات الإعفاء من اللغة الأجنبية الثانية للطلبة المصريين فى الخارج

رسوم التقدم لامتحانات أبناءنا فى الخارج 2024

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات أبناءنا فى الخارج 2024

إجراء امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج من داخل مصر



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم تحدد فئات الطلاب المسموح لهم دخول امتحانات المصريين بالخارج 2024

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:33 ص

وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج 2024

الخميس، 09 نوفمبر 2023 10:22 ص

وزارة التعليم توجه طلاب أولى ثانوى بفهم مضمون التغيير فى شكل الامتحانات والتقييم لتحقيق حلم التفوق.. وتشدد على ضرورة الابتعاد عن الحفظ.. وتوصى بالاعتماد على تحقيق نواتج التعلم فى التحصيل الدراسى

الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:00 ص

وزارة التعليم: ضبط تحويلات المرحلة الثانوية واستبعاد مناطق من قبول طلبات النقل

الخميس، 09 نوفمبر 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة