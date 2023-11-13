وزارة الأوقاف تكشف أهم إنجازاتها فى عهد الرئيس السيسى.. اعرف التفاصيل

كتب ـ لؤى على

كشفت وزارة الأوقاف حجم إنجازاتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات:-

1. إحكام السيطرة على المساجد، وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها.

2. تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة، بزيادات غير مسبوقة تتراوح ما بين (5833) و(7257) جنيهًا.

3. تكثيف الأنشطة الدعوية والقرآنية في المساجد واستحداث أنشطة جديدة في ذلك، على النحو التالي:

• إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من 23 ألف مسجد بمحافظات الجمهورية.

• إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد أسبوعيًّا.

• إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 1004 مساجد أسبوعيًّا.

• عقد 811 أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى.

• إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 71 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

• إطلاق ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد 48 ندوة أسبوعيًّا.

• إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

• إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

• إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

• إطلاق 20 مسابقة تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم (نبي الهدى "صلى الله عليه وسلم" - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور 1443هــ - أصحاب النبي "صلى الله عليه وسلم" - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات - عظماء صنعوا التاريخ - أماكن لها تاريخ - أنبياء الله - لغة القرآن - رمضان شهر القرآن - الروضة النبوية - حج مبرور 1444هـ - مكارم الأخلاق - الأسماء الحسنى - النبي الهادي (صلى الله عليه وسلم)"، شارك فيها أكثر من 100 ألف متسابق.

• إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية ورش).

• إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (برواية حفص).

• إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية (الختمة المجودة).

• إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

• إطلاق ( 2676 ) مقرأة للأئمة.

• افتتاح ( 14 ) مراكز تلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات.

• إطلاق ( 2537 ) مقرأة للجمهور.

• إطلاق ( 18 ) مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

• إطلاق ( 5 ) مقارئ للسيدات.

• إطلاق ( 35 ) مقرأة نموذجية للواعظات المتقنات.

• إطلاق ( 25 ) مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

• إطلاق ( 70 ) حلقة ضمن برنامج التحفيظ عن بعد.

4. أكثر من 15,265 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)، إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (11333) مسجدًا، وافتتاح أكثر من (4212) مسجد من سبتمبر 2020م حتى نهاية أكتوبر 2023م، وحصول (301) مسجد على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ).

5. أكثر من 2,5 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع، منها : (200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، تم صرف 100 مليون جنيه ضمن مبادرة (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة، تم صرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا، تم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعي لدعم صندوق (عطاء) لمتحدي الإعاقة، تم صرف 50 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، تم صرف 30 مليون جنيه مساهمة في تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، تم صرف 30 مليون جنيه لمبادرة دكان الفرحة، تم صرف 25 مليون جنيه في استخراج شهادة أمان للمرأة المعيلة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تم صرف 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات الدولة المصرية لأشقائنا بدولة السودان، تم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، تم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري الخاص بذوي الإعاقة، تم صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة)، تم صرف 20 مليون جنيه دعمًا لمشروع توفير رءوس ماشية من الأبقار المنتجة لصغار المربين بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي، تم صرف 32,609,674 جنيهًا في بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تم صرف 16,300,000 جنيه في رفع كفاءة 270 منزلًا ببئر العبد بشمال سيناء، وتم التنفيذ بالتعاون مع وزارة الإسكان.

6. (460) مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير، منها: (193) إصدارًا ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة، وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية.

7. ارتفاع إيرادات وأرباح عوائد الوقف من 602 مليون جنيه عام 2013 / 2014م إلى 2 مليار 285 مليون جنيه عام 2022 / 2023م بزيادة قدرها مليار و683 مليون جنيه بنسبة تقدر بنحو 279.48% ، وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2023م.

8. إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف.

9. تشييد (17055) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه، منها (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية، من أهمها: مدينة الحرفيين بالغردقة، وسوق الخميس بالمطرية.

10. إيفاد وإعارة (1930) إمامًا وقارئا، وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول، بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية، وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا.

11. عقد (12) مؤتمرًا دوليًّا و (10) مسابقات عالمية ؛ لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير وخدمة القرآن الكريم.

12. (5099) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم.

13. افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات، أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، حيث تخرج بالأكاديمية عدد (460) إمامًا وواعظة نظام الدورة المتكاملة الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، كما تم استحداث برنامج قادة فكر عام 2022م ، وبرنامج رائدات فكر عام 2023م وتم تنفيذ خمس دورات (قادة فكر) لعدد (437) إمامًا، وتم تنفيذ دورة رائدات فكر لعدد (30) واعظة، كما تم تنفيذ ثمان دورات مع أكاديمية ناصر العسكرية في الاستراتيجية والأمن القومي لعدد (643) إمامًا وواعظة، وتم استحداث برامج التدريب عن بعد داخليًّا ودوليًّا وتم تنفيذ عدد (153) برنامجًا تدريبيًّا داخليًّا و (15) برنامجًا دوليًّا، وحصول أكثر من (1418) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

14. أكثر من (5870) إمامًا وإداريًّا على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا.

15. التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات : (العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية).

16. عقد (11) دورة دولية، على النحو التالي:

• استضافة وفد من الأئمة السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 20/ 12/ 2020م حتى 30/ 12/ 2020م.

• استضافة وفد من الأئمة والواعظات السودانيين في الدورة التدريبية المشتركة الثانية للأئمة والواعظات من مصر والسودان بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 11/ 9/ 2021م حتى 24/ 9/ 2021م.

• استضافة وفد من الأئمة الفلسطينيين في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة من مصر وفلسطين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 6/ 2/ 2022م حتى 16/ 2/ 2022م.

• استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الأولى بعنوان: "المواطنة والسلام المجتمعي والعالمي"، في الفترة من 14/ 5/ 2022م حتى 24/ 5/ 2022م، لعدد (25) إعلاميًّا يمثلون (19) دولة، هي: (السعودية - السودان - النيجر - مالي - تشاد - تونس - الأردن - العراق - الكاميرون - السنغال - الصومال - جيبوتي - بوركينا فاسو - مصر - الجابون - لبنان - جزر القمر - قطر - جامبيا).

• استضافة وفد من الأئمة والواعظات من دولة بوركينا فاسو في الدورة التدريبية المشتركة الأولى للأئمة والواعظات المصريين والبوركينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، في الفترة من 28/ 5/ 2022م حتى 8/ 6/ 2022م.

• استضافة وفد من كبار علماء الهند في الفترة من 16 يوليو 2022م - حتى 26 يوليو 2022م، لعدد (18) من عمداء كليات جامعة الثقافة السنية، وأساتذة جامعاتها، ورؤساء مؤسساتها الدينية والثقافية بدولة الهند.

• استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثانية بعنوان: "التعايش السلمي والسلام المجتمعي"، في الفترة من 24/ 9/ 2022م حتى 4/ 10/ 2022م، لعدد (26) إعلاميًّا يمثلون (15) دولة، هي: (السودان – تونس – الجزائر – اليمن – سلطنة عمان – الأردن – فلسطين – غامبيا – موريتانيا – اوغندا – السنغال – بنين – النيجر – باكستان – ماليزيا)، إضافة إلى عدد من الإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

• استضافة دورة أئمة ووكلاء الأوقاف بوزارة الشئون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر لعدد (19) إمامًا، في الفترة من 8/ 12/ 2022م حتى 26/ 12/ 2022م.

• استضافة دورة أئمة تنزانيا لعدد (9) أئمة في الفترة من 2/ 2/ 2023م حتى 11/ 2/ 2023م.

• استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الثالثة في الفترة من 9/ 3/ 2023م حتى 18/ 3/ 2023م، لعدد (14) إعلاميًّا من دول: (السودان - الجزائر - ليبيا - الصومال - السعودية - جزر القمر - اليمن - تشاد - عمان - أوغندا - النيجر)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

• استضافة دورة اتحاد الإذاعات الإسلامية الرابعة في الفترة من 9/ 9/ 2023م حتى 16/ 9/ 2023م، لعدد (15) إعلاميًّا من دول: (السودان - الكويت - اليمن - فلسطين - المغرب - الجزائر - جزر القمر - تشاد)، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والإذاعيين بجمهورية مصر العربية.

17. إهداء أكثر من (892) ألف كتاب لمختلف دول العالم من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

18. تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)، والإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب و2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد، وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف.

19. إنفاق أكثر من (158) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة.

20. توزيع (8599) طن لحوم أضاحي وإطعام على (8,599) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بإجمالي مبلغ (886,177,159) جنيهًا.