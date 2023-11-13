وأفادت وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعى، بأن "فريقنا القنصلى استقبل النازحين من غزة وقدم لهم الدعم الفوري".

وأكدت أن نيوزيلندا تعمل على مدار الساعة لإخراج ما تبقى من مواطنيها والمقيمين الدائمين من غزة.

وكانت هيئة المعابر والحدود قد أعلنت أول أمس لسبت، أنه سيتم إعادة فتح معبر رفح البرى مع مصر يوم الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.