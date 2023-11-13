نصائح غذائية لأطفال مرضى الربو.. منها تناول الأسماك وأطعمة فيتامين د

كتبت رانيا عامر

قالت الدكتورة بسمة حسين أخصائية التغذية العلاجية، إن مرض الربو عند الأطفال من الأمراض التي قد تعوق الطفل عن ممارسة حياته، وقيامه بالأنشطة اليومية التي يحبها من رياضة وغيرها، ويبدأ الطفل تدريجيا في الميل للانعزال عن الآخرين.

وأوضحت الطبيبة فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع"، أن أعراض مرض الربو عند الأطفال يأتي فى صورة ضيق فى التنفس وألم في الصدر وألم عند الزفير تحديدا مع بعض نوبات من السعال، وإذا بحثنا في التاريخ المرضى للطفل سوف نجد بنسبة كبيرة ان هناك تاريخ عائلي للإصابة بالربو إذ يكون أحد الوالدين قد عانى منه في مرحلة عمرية سابقة ، مشيرة إلى أن أسباب الإصابة بهذا المرض ترجع إلى التحسس من غبار الجو و عوادم السيارات و الأدخنة خصوصا ادخنة السجائر ،و كذلك الأتربة المنزلية و النزلات الفيروسية للجهاز التنفسي.

وأوصت الطبيبة، الأمهات بأن تبعد طفلها المصاب بالربو عن كل هذه المحفزات التى تسبب ظهور الأعراض عليه والتى تتمثل فى ضيق الصدر وألمه، حيث قدمت عدة نصائح غذائية لأطفال مرض الربو فهي كالاتى:

إرشادات غذائية لأطفال مرضى الربو:

ضرورة الابتعاد عن بعض الأطعمة التى قد تسبب ظهور الأعراض مثل:

-الدهون المهدرجة أو المتحولة بكل منتجاتها.

-مادة السلفايت والموجودة في الأطعمة المعلبة و اللحوم المصنعة.

-مادة مونوجلوتامايت الصوديوم والموجودة في المعلبات والمقرمشات المصنعة.

-المواد الملونة للطعام.

أما بالنسبة للأطعمة الواجب تناولها لهؤلاء الأطفال:

ضرورة تناول الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة الطبيعية، والخضراوات الملونة ذات أهمية كبيرة في تحسن حالة الطفل وتقوية المناعة عنده، وكذلك الأطعمة التى تحتوى علي فيتامين د قد تكون مفيدة جدا لهؤلاء الأطفال مثل الأسماك الدهنية كالماكريل و التونة والسردين.