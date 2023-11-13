نشر سيارات إغاثة بجميع الطرق تحسبا لهطول الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

عقب سقوط أمطار على عدة مناطق مختلفة أمس الأحد، تم نشر سيارات إغاثة على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات، لرصد آى حالات زحام مرورى تحسبا لهطول الأمطار، وتخصيص أرقام للإغاثة المرورية، منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق السريعة، وكذلك رقم (136) للإدارة العامة لمرور القاهرة، للرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحالة المرورية بعد توقعات الأرصاد بهطول أمطار وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وهناك تحذيرات أثناء هطول الأمطار من السرعات الجنونية، تجنبا لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين، حيث يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً.

ويجب التشديد على تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، وتفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، مع ضرورة استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين لمنع الحوادث.

كما يمنع الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من “40 – 50 مترا” بسرعة 100 كم.