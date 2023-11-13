مواطنون عن تطوير ترعة المريوطية: المواقف والبارتشينات غيرت واجهة المنطقة

كتبت – مرام محمد

تمضى محافظة الجيزة بخطى متسارعة في تنفيذ خطة تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية في قطاعاتها الأخيرة المتبقية ضمن أعمال المرحلة الثانية، ابتداءً من شارع فيصل حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري، وذلك من خلال مسارات عدة تستهدف إنشاء مواقف سرفيس وساحات انتظار وبارتشينات لمطاعم وكافيهات وممشى سياحي أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خلال المرحلة الأولى من المشروع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

شهد القطاع الأول من أعمال المرحلة الثانية والذي تم الانتهاء منه بالكامل في المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم وفيصل، إنشاء مجمع مواقف حضارى يضم موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري)، وساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة تشمل (2 غرفة تحكم وكاميرات، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات)، بالإضافة إلى منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).



محمد محمود طالب جامعي من سكان المريوطية

وفي هذا الإطار، قال محمد محمود، طالب جامعي من سكان المريوطية، إن واجهة المنطقة تغيرت بالكامل منذ بدء مشروع تغطية وتأهيل وتطوير ترعة المريوطية، مشيرًا إلى أن المنطقة قديمًا كانت تعاني من الفوضى وانتشار القمامة والمخلفات، والآن أصبحت مقسمة لأجزاء عبارة عن كورنيش ومواقف سرفيس وساحات انتظار وبارتشينات لمطاعم وكافيهات، مشيدًا بما تحقق في المشروع من إنجازات وما زال يجرى من أعمال تطوير في القطاعات المتبقية من مسار الترعة، والتي ستصبح هي الأخرى مواقف سرفيس وساحات انتظار ومطاعم وكافيهات.

وأشار محمد محمود، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن مجمع مواقف المريوطية الجديد، وفر عليه الكثير من الوقت والجهد في الوصول لجامعته التي تقع في مدينة السادس من أكتوبر، حيث كان يستقل في السابق ما يجده متوفرًا أمامه من سيارات سرفيس في شوارع المنطقة، ويضطر للخروج مبكرًا قبل موعده بساعات بسبب ازدحام الشوارع، والآن بعد إلغاء المواقف العشوائية ونقل سيارات السرفيس داخل الموقف الجديد، أتيح له التنقل بسهولة وفي وقت أقل، فضلًا عن تحسين المظهر العام بدون ازدحام أو عشوائية معتادة عليه من سنوات.



محمود أحمد يعمل بسوق الجملة ويسكن في الطالبية

ومن جهته، قال محمود أحمد عبد الراضي، 33 سنة، من سكان الطالبية، ويعمل في سوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر، إن الموقف الجديد بما يعتمد عليه من وسائل إلكترونية في الإدارة والتشغيل لإحكام الرقابة وتحقيق الانضباط، أنهى على المواقف العشوائية التي كانت تتجمع بالمنطقة، وحل مشكلة التكدس المروري، مشيرًا إلى أن وقوف سيارات السرفيس بشكل عشوائي في السابق كان يمثل صورة سيئة بكل ما فيها من سلبيات الزحام والفوضى وعدم التزام بعض السائقين بتعريفة الركوب.

وأشاد "محمود"، بالتجهيزات التي ظهر عليها الموقف الجديد بعد تشغيله، بما فيها من مسجد، ودورات مياه، ومقاعد انتظار للمواطنين، وأعمدة إنارة، وكافيتريا لخدمة المترددين على الموقف، وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف، ولوحات إرشادية ولافتات إلكترونية توضح مختلف خطوط السير، مؤكدًا أن أعمال التطوير غيرت واجهة المنطقة بالكامل.