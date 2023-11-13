اليوم السابع
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مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط في احتجاز رهائن بمدينة أوستن الأمريكية

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 01:03 ص
مقتل 3 أشخاص بينهم ضابط في احتجاز رهائن بمدينة أوستن الأمريكية الشرطه الأمريكية - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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قتل ثلاثة أشخاص بينهم شرطي جراء تبادل لإطلاق النار خلال عملية احتجاز رهائن بمدينة اوستن في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقلت شبكة ايه بي سي الإخبارية الأمريكية عن روبن هندرسون رئيس شرطة اوستن قوله في بيان صحفي: إن الشرطة تلقت بلاغاً عن قيام مسلحين اثنين باحتجاز ثلاث رهائن بمنزل جنوب مدينة اوستن ترافق مع تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى مقتل رهينة وأحد المسلحين إضافة الى ضابط شرطة فيما فر المسلح الثاني.

وأضاف المصدر، أن الشرطة قامت على الفور بإنقاذ الرهائن المتبقين وفتح تحقيق لمعرفة الفاعلين والكشف عن دوافع الجريمة.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأمريكي.

 







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