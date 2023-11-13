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مقتل ضابط إسرائيلى من لواء "جفعاتى" في المعارك بقطاع غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 08:31 م
مقتل ضابط إسرائيلى من لواء "جفعاتى" في المعارك بقطاع غزة ضحايا الاحتلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت الإذاعة العبرية، اليوم الإثنين، مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رقيب من قوات اللواء "جفعاتي" في المعارك بقطاع غزة.

وقوات  لواء جفعاتي هو أحد الوية المشاة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الموجودة تحت قيادة المنطقة الجنوبية.

من ناحية أخرى، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دويت في مغتصبة زيكيم بغلاف غزة، ووقعت انفجارات عدة في كل من "غوش دان" و"شفالا" وعسقلان، و "تل أبيب" و"حولون".

وقال الناطق باسم المجلس الإقليمي لساحل عسقلان: "إنه على ما يبدو سقط صاروخ داخل أحد الكيبوتسات (مستوطنة ) المحيطة، وهناك أضرار في المنزل والمركبات."

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية، إطلاق رشقة صواريخ على المناطق المحتلة من قبل إسرائيل، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

 







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