اليوم السابع
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الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:29 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة القتال في دارفور بالسودان

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 03:00 ص
مفوضية اللاجئين تعرب عن قلقها إزاء تصاعد وتيرة القتال في دارفور بالسودان الأوضاع في دارفور- أرشيفية
أ ش أ

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عربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة التي يشهدها السودان، مع تصاعد وتيرة القتال في دارفور.

وأشارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين -في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء الأحد إلى مقتل أكثر من 800 شخص على يد الجماعات المسلحة في "أردمتا" بغرب دارفور خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضحت المفوضية أن هناك تقارير بشأن انتهاكات تشمل التعذيب والقتل العشوائي وابتزاز المدنيين واستهداف الجماعات العرقية.

 







مفوضية اللاجئين

دارفور

السودان

الحرب في السودان



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