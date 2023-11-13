اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 10:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 09:11 م
مصر تدين قصف إسرائيل مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم 13 نوفمبر الجاري قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، فى امتداد سافر جديد لسلسة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي التي تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأي عن استهداف المنشآت المدنية. 
 
واعتبرت مصر أن قصف مقر هام لدولة عربية شقيقة يضطلع بدور أساسي في دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أي ذريعة أو مبررات مغلوطة.
 
وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد لتلك الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن توصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.






مصر

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة

إعمار غزة

غزة

قطر

وزاره الخارجيه

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

غزه

قطاع غزه

قصف اللجنه القطريه في غزة

دعم فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة