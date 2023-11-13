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مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية: اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن المحتجزين

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 06:22 م
مصادر مطلعة للقاهرة الإخبارية: اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن المحتجزين غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن هناك اتصالات مصرية قطرية لدفع جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى غزة والإفراج عن المحتجزين.

وفى وقت سابق اتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الحكومات الغربية التي تدعم الغزو الإسرائيلي لغزة باتباع معايير مزدوجة، وأشار الأمين العام للمجموعة إلى أن الدول الغربية تدعم أوكرانيا بكل قوتها لأنها تعرضت لهجوم من روسيا لكنها لا تدعم غزة أمام القصف الإسرائيلي.

قالت أجنيس كالامارد الخبيرة الحقوقية: "إن ذلك ينعكس الآن في المعايير المزدوجة التي نشهدها: فالكتلة الغربية تطالبنا جميعا بالاندفاع للدفاع عن أوكرانيا كما ينبغي، لأن أوكرانيا تعرضت للعدوان من قبل روسيا وهم يعانون بشكل لا يصدق في أوكرانيا؛ ويطلب منا في الوقت نفسه ألا نتحرك بشأن القصف المتعدد والمعاناة المطلقة لشعب غزة."

وتابعت: "إن المعايير المزدوجة لهذه الحكومات تشكل بالنسبة لي التهديد الأكبر لحقوق الإنسان في الوقت الحالي"، وقد دعت منظمة العفو الدولية إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما فعلت العديد من الدول حول العالم.

 

 







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