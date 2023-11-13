اليوم السابع
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مذكرة تفاهم بين إعلام القاهرة ونظيرتها بجامعة عجمان بالإمارات فى التدريب العملى

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 04:44 م
مذكرة تفاهم بين إعلام القاهرة ونظيرتها بجامعة عجمان بالإمارات فى التدريب العملى مذكرة تفاهم بين إعلام القاهرة ونظيرتها بجامعة عجمان بالإمارات
كتب ـ محمد صبحى

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أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة عن توقيع مذكرة تعاون مع كلية الإعلام جامعة عجمان، وذلك برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير- رئيس جامعة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة .
 
وقعت مذكرة التفاهم الدكتورة حنان جنيد - عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة مع الدكتور حسام سلامة عميد كلية الإعلام جامعة عجمان في مجال التدريب العملي لطلبة إعلام عجمان بمركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامي بإعلام القاهرة في إطار صقل مهارات الطلاب في فنون الإنتاج الإعلامي الجماهيري والرقمي على يد نخبة من أمهر الخبراء في سوق الإعلام المصري والدولي باستوديوهات ومعامل الكلية المجهزة .
 
 
تم التوقيع بين الجانبين من خلال برنامج الزووم ويعقب ذلك تبادل النسخ الموقعة بينهما.
 
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 اهتمت الاتفاقية بطرح أحدث وأهم الدورات التدريبية المطلوبة في سوق العمل الإعلامي.
 
 
 كما تم التوافق خلال الاجتماع على التوسع مستقبلا في مجالات التعاون بين الجانبين على المستوى الأكاديمي والبحثي إلى جانب التدريب العملي. 
 
 
حضر الاتفاق بالقاهرة الدكتورة نشوة عقل - مدير مركز التدريب الإعلامي ومنسق التعاون بالكلية وعزت إسماعيل أمين الكلية .
 
وحضر الاتفاق في عجمان الدكتورة صفا عثمان الأستاذ المشارك بإعلام عجمان ومنسق التعاون الدولي بالكلية وحنين أنطون مدير مكتب الشئون الدولية ومحمد إسماعيل - مدير إدارة التدريب بجامعة عجمان.
 
 






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