محاكم × 24 ساعة.. حجز محاكمة 16 متهما بفض رابعة للحكم وإحالة ميكانيكي للمفتي

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها، حجز محاكمة 16 متهما بقضية فض اعتصام رابعة لجلسة 11 يناير للحكم.

قتل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 26 نوفمبر للمرافعة.

إحالة للمفتي

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ، إحالة أوراق ميكانيكي، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه، لاتهامه بقتل شاب دافع عن أبنة عمه.

فض رابعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، حجز، إعادة محاكمة 16 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 11 يناير للحكم.

نهاية الجد والحفيد

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية شابًا بالإعدام شنقا، وعاقبت جده بالسجن لمدة 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامهما بقتل شاب بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه وبين أحدهما بدائرة مركز الزقازيق.