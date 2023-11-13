محافظ الجيزة: مهرجان التمور فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف

كتبت - مرام محمد

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يرافقهما اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجمال جبارى القائم بأعمال سفير اليمن ومحمد مجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى مهرجان الجيزة للتمور بنادى الزراعيين بالدقى، والذي يستمر لمدة يومي، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما لأجنحة العارضين من الشركات والهيئات والمؤسسات والمنظمات المشتركة في المعرض عن أحدث الطرق في التغليف والتعبئة وكذلك اساليب تحسين السلالات والمكافحة والحفاظ على ثروة النخيل وكذلك مبادرات دعم المزارعين ومساعدة المنتجين على التصدير وفق للمعايير والمواصفات.

وأشاد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمنتجات والمعروضات الموجودة بمهرجان الجيزة للتمور، والتي تمثل عدد من المحافظات والدول العربية، لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بتطوير صناعة وإنتاج التمور في مختلف المحافظات الرائدة في هذا المجال وعلى رأسها محافظات مطروح والوادي الجديد والجيزة بما يساهم في تعزيز انتاج مصر من التمور، والاستمرار في اعتلاء مصر قمة الدول المنتجة والمصدرة للتمور في العالم.

وأشار وزير التنمية المحلي إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتعظيم عائد إنتاج التمور وتطوير تلك الصناعة والاستفادة من كل الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخرجاتها، بالإضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر لمحافظي الجيزة ومطروح على استضافة مهرجان التمور والاهتمام بهذا المجال المهم، كما ثمن اللواء هشام آمنة مشاركة مجلس الأعمال اليمني في المهرجان وعدد من الدول العربية التي تتميز بتلك الصناعة مثل اليمن والسودان والمغرب.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام الوزارة بمنصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات المصرية، مشيرًا إلى مشاركة منصة أيادي مصر بحوالي 15 عارضًا من محافظة الجيزة في مهرجان التمور عبر منتجات متميزة.

وشدد وزير التنمية المحلية على الدعم الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنصة أيادي مصر التي أطلقتها الوزارة للمساهمة في زيادة فرص العمل للشباب والمرأة بمختلف المحافظات عبر إشراكهم في المعارض الداخلية والخارجية والمساهمة في تحسين جودة المعروضات والمنتجات الخاصة بهم بما يساهم في زيادة المبيعات ودخل الأسر العاملة في هذا المجال .

ومن جانبه، أشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن المعرض يأتي فى إطار تنفيذ توجهات الدولة نحو دعم الصناعات المحلية ومنها زراعة النخيل وتجارة التمور والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها بالتعاون مع شركاء التنمية لما تمثل تلك الصناعة للدولة حيث تعد مصر من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم .

وأضاف محافظ الجيزة أن المعرض يمثل فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات القرى وأصحاب الحرف ومشروعات المرأة كما يساعد على خلق عوامل جذب سياحية جديدة لمحافظة الجيزة، مضيفا أن المعرض يشارك به 70 عارضا من الشركات والمصانع والمزارع والجهات المعنية بتجارة التمور والصناعات المرتبطة بها من محافظة الجيزة وعدد من محافظات الجمهورية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع ضيوف المحافظة من الشركات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية المشاركة لدورهم البارز والمشاركة الفعالة في دعم مثل هذه المهرجانات والفعاليات الهامة وكافة جهود التنمية التى تجرى على أرض محافظة الجيزة.

ومن جانبه أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بحجم وتنوع المعروضات التى شملها المعرض مؤكدا على أن الدولة تولى إهتماما كبيرا بتنظيم وإقامة المعارض لمختلف الصناعات والمنتجات لتنمية المشروعات بنطاق القرى والترويج للمقومات السياحية بمختلف الأقاليم والمحافظات.

حضر الافتتاح إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نواب محافظ الجيزة و الدكتورة حنان أبوزيد نائب محافظ الوادى الجديد واللواء شاكر يونس السكرتير العام لمحافظة الجيزة ومحمد نور السكرتير المساعد واللواء كامل هلال مستشار وزير التجارة والصناعة وانور بن حصوصة الملحق التجارى بالسفارة السعودية والدكتورة أسماء العوايشة مساعد المستشار الإقتصادى لسفارة الأردن و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومديرى المديريات بالجيزة.



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تمور



جانب من افتتاح المعرض