مجمع مواقف سرفيس المريوطية يغير واجهة منظومة المواقف فى الجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

يعد مجمع مواقف المريوطية الجديد الواقع بين شارعي الملك فيصل والهرم، أول إنجازات المرحلة الثانية من مشروع تأهيل وتطوير وتغطية ترعة المريوطية ، وذلك ضمن خطة محافظة الجيزة لتحسين الرؤية البصرية للمنطقة بالكامل وتطوير منظومة مواقف السرفيس، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

رصد "اليوم السابع"، خلال جولة له داخل المجمع، انتظام العمل ومستوى الخدمات داخله وتواجد سيارات السرفيس وتنوع خطوط السير والتنقل، حيث يقام على إجمالى مساحة 9400م2 مقسمة لثلاثة أقسام رئيسية، على النحو التالي:

-الجزء الأول موقف سرفيس بمساحة 5100م2 يسع 250 ميكروباص إلى جانب (مبنى إدارى، غرفة كاميرات، 2 غرفة تحكم، مسجد، كافيتيريا، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات، محل حضاري).

-الجزء الثاني ساحة انتظار للسيارات الملاكى بمساحة 2530م2 سعة 45 سيارة.

-الجزء الثالث منطقة ترفيهية على مساحة 1760م2 تشمل (8 محال حضارية، نظام مراقبة، دورة مياه مقسمة رجال وسيدات).

راعى المشروع المعايير الهندسية والتخطيط المروري الملائم لحركة سير السيارات خلال عملية الدخول والخروج للموقف وتوفير اللوحات الإرشادية والمرورية الإلكترونية لإرشاد قائدي المركبات والمترددين على الموقف، حيث يشهد كثافة كبيرة من قبل المواطنين، خاصة وأنه يخدم خطوط (السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، المنشية، كرداسة، حلوان، المعادى، المطبعة، دار السلام).

ويحظى مجمع المواقف بمتابعة ورقابة دورية من جهاز السرفيس بالجيزة برئاسة محمود حسين رئيس جهاز السرفيس؛ للتأكد من تواجد سيارات الميكروباص والالتزام بخطوط السير والتعريفة المحددة للركوب وتسهيل حركة السير والتنقل بشكل حضاري ومنظم داخل الموقف.