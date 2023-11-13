كهرباء مصر العليا: اتخذنا عدة إجراءات لخفض نسبة الفقد بمحافظات الصعيد

كتبت رحمة رمضان

كشف المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، التى تضم عددا من محافظات الصعيد، أن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات لخفض نسبة الفقد فى الشبكة الكهربائية للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية وسلامة الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى تقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة بسبب الفقى بالشبكة الناتج عن سرقات التيار.

وأوضح صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن أهم الإجراءات التى اتخذتها الشركة لمجابهة نسبة الفقد هى:

1- تنفيذ خطة عمل في جميع القطاعات للمرور ومراجعة استهلاكات الطاقة وتوصيلات كافة الأغراض وتكثيف أعمال الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء حيث كانت النتيجة كالتالي:

الضبطية القضائية: تم تحرير 62586 محضرا.

- تم تحصيل 60271 محضرا بنسبة 96.30% من المحاضر المحررة. بإجمالي كمية قدرها 46.0 مليون ك.و.س. وقيمة 137.3 مليون جنيه.

شرطة الكهرباء:

- تم تحرير 278528 محضرا.

- تم تحصيل 254927 محضر بنسبة 91.53% من المحاضر المحررة. بإجمالي كمية قدرها 81.3 مليون ك.و.س. وقيمة 240.9 مليون جنيه.