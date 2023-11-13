كاميرون: سأركز على دعم الحلفاء.. وهاآرتس وصفته بـ2015 بالأكثر تأييدًا لإسرائيل

كتبت رباب فتحى

قال ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني المعين حديثًا ورئيس الوزراء الأسبق إنه سيركز على دعم الحلفاء وتعزيز الشراكات.

وقال فى بيان على موقع "X"، تويتر سابقا: "إننا نواجه مجموعة هائلة من التحديات الدولية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط. في هذا الوقت الذي يتسم بالتغير العالمي العميق، نادرًا ما كان من المهم بالنسبة لهذا البلد أن يقف إلى جانب حلفائنا، ويعزز شراكاتنا، ويتأكد من أن صوتنا مسموع."

وأضاف "أن العمل للمساعدة في ضمان الاستقرار والأمن على الساحة العالمية أمر ضروري ويصب في مصلحتنا الوطنية بشكل مباشر. إن الأمن الدولي أمر حيوي لأمننا الداخلي.

وأشاد كاميرون أيضًا بريشي سوناك ووصفه بأنه "رئيس وزراء قوي ومقتدر، ويظهر قيادة مثالية". وكتب "وعلى الرغم من أنني ربما اختلف مع بعض القرارات الفردية، فمن الواضح بالنسبة لي أن ريشي سوناك رئيس وزراء قوي ومقتدر، ويظهر قيادة مثالية في وقت صعب".

ومن ناحية أخرى، علق نيك روبنسون، مقدم برنامج اليوم والمحرر السياسي السابق في بي بي سي، على تعيين كاميرون وزيرا للخارجية على موقع "X" قائلا إنه تم اختياره "حتى يركز سوناك على الانتخابات. فهو يعرف وعمل مع قادة العالم الحاليين - بايدن، بوتين، شي، ماكرون، روتي، تاسك وآخرين. وقد أشادت به إحدى الصحف الإسرائيلية باعتباره رئيس الوزراء الأكثر تأييدًا لإسرائيل على الإطلاق."\

ووضع مقتطف من مقال فى صحيفة "هارآاتس" الإسرائيلية فى 2015.