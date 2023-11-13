وقالت نيبال فرسخ - في إفادة صحفية - إن القافلة اضطرت للعودة بسبب خطورة الأوضاع في منطقة تل الهوا حيث يقع المستشفى في ظل تواصل القصف وإطلاق النار ولا يزال الطاقم الطبي والمرضى ومرافقوهم مُحاصرين داخل المستشفى دون طعام أو ماء أو كهرباء.

كانت نيبال فرسخ قد ذكرت - في وقت سابق اليوم - أن القافلة توقفت في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، انتظارا لتحسن الظروف ومعاودة الانطلاق، لكن يبدو أن القصف الإسرائيلي العنيف أجبر القافلة على العودة من حيث انطلقت.

وقالت مصادر أمنية في قطاع غزة إن سبعة أشخاص استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي لمنزل في مخيم "النصيرات" وسط القطاع.. ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.